INDIRE e ricorsi scolastici | la scuola stretta tra contenziosi e profitto
L'INDIRE si trova coinvolta in numerosi ricorsi scolastici legati a questioni come i punteggi GPS e la formazione sul sostegno. La situazione evidenzia come la precarietà del settore possa essere sfruttata per generare profitto, creando un contesto di tensione tra le esigenze di stabilità e le dinamiche di mercato.
INDIRE è al centro di un confronto acceso: tra ricorsi scolastici, punteggi GPS e formazione sul sostegno, il rischio è che la precarietà diventi terreno di profitto. Serve una scuola fondata su diritti, inclusione e preparazione professionale, non sulla guerra legale tra docenti.Il grande business dei ricorsi scolastici: se la speculazione legale cancella l’istruzione civileIl comparto scuola italiano non è più regolato dalle leggi dello Stato, ma dalle logiche di mercato dei tribunali. L’ultima trincea di questa guerra fratricida riguarda i percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE e l'offensiva legale volta a privare i docenti dei punti faticosamente ottenuti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ancor prima della loro effettiva pubblicazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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