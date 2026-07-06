L'INDIRE si trova coinvolta in numerosi ricorsi scolastici legati a questioni come i punteggi GPS e la formazione sul sostegno. La situazione evidenzia come la precarietà del settore possa essere sfruttata per generare profitto, creando un contesto di tensione tra le esigenze di stabilità e le dinamiche di mercato.

INDIRE è al centro di un confronto acceso: tra ricorsi scolastici, punteggi GPS e formazione sul sostegno, il rischio è che la precarietà diventi terreno di profitto. Serve una scuola fondata su diritti, inclusione e preparazione professionale, non sulla guerra legale tra docenti.Il grande business dei ricorsi scolastici: se la speculazione legale cancella l’istruzione civileIl comparto scuola italiano non è più regolato dalle leggi dello Stato, ma dalle logiche di mercato dei tribunali. L’ultima trincea di questa guerra fratricida riguarda i percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE e l'offensiva legale volta a privare i docenti dei punti faticosamente ottenuti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ancor prima della loro effettiva pubblicazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Scuolalink.it - INDIRE e ricorsi scolastici: la scuola stretta tra contenziosi e profitto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Burocrazia, responsabilità, conflitti e contenziosi: ecco perché i docenti fuggono. CND: “Non mancano docenti, manca la scuola che li trattenga”Gli insegnanti stanno lasciando le scuole a causa di burocrazia, responsabilità e conflitti.

Percorsi INDIRE sotto attacco: la difesa dei docenti e la dignità della scuolaIl dibattito sulla scuola italiana si concentra sui percorsi formativi promossi dall’istituto INDIRE e sulla tutela dei docenti specializzati.

Argomenti più discussi: Ricorsi GPS e corsi INDIRE, la Community Uniti per INDIRE denuncia il business del contenzioso: Pronti a difendere i nostri titoli al TAR; Nuovi percorsi TFA e INDIRE per la specializzazione sul sostegno: quadro normativo, destinatari e prospettive; Docenti di sostegno INDIRE: La scuola non è una tabella Excel ma un luogo dove le persone contano; Anno di prova docenti neoassunti 2026/27: requisiti e adempimenti.

Caos concorsi per dirigenti scolastici: attesa dopo i ricorsi di 30 docenti baresiUna situazione di incertezza e probabili problemi organizzativi rischiano di compromettere il regolare avvio delle attività amministrative e didattiche per il prossimo anno scolastico, nei diversi ... lagazzettadelmezzogiorno.it