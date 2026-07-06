India Israele e Afghanistan | cosa sappiamo della presunta alleanza che strozza il Pakistan

Negli ultimi giorni, il Pakistan ha effettuato numerosi raid aerei sull’Afghanistan, secondo fonti ufficiali. In risposta, i talebani hanno condotto attacchi contro obiettivi non specificati lungo il confine della provincia del Balochistan. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui danni o sui numeri delle vittime. La situazione rimane tesa, con escalation militari che coinvolgono entrambe le nazioni lungo il confine.

Negli ultimi giorni il Pakistan ha lanciato massicci raid aerei sull’ Afghanistan. I talebani hanno risposto colpendo non meglio specificati obiettivi dislocati lungo il confine che taglia la provincia del Balochistan. Il ministero della Difesa afghano ha confermato di aver effettuato “attacchi aerei” nel citato Balochistan e nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, causando, a suo dire, vittime tra i membri del gruppo Stato Islamico. Islamabad ha quindi reagito abbattendo quattro droni nemici, (definiti “rudimentali”) e avvertendo che qualsiasi ulteriore provocazione “riceverà una risposta adeguata”. Le tensioni tra i due Paesi limitrofi si è improvvisamente accesa dopo mesi di relativa calma e un cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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