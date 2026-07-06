Immissioni in ruolo e supplenze il conto alla rovescia è partito | ecco a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 7 luglio alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 7 luglio alle 14:30 si terrà un evento in diretta, con un focus sulle prossime assunzioni scolastiche. Le procedure per le immissioni in ruolo e le supplenze stanno per partire, con l’apertura delle 150 preferenze per incarichi a tempo determinato. La fase di selezione si avvicina, e le procedure stanno per essere avviate ufficialmente.

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La macchina delle assunzioni nella scuola si mette in moto. Per le immissioni in ruolo e la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi a tempo determinato siamo quasi ai nastri di partenza. Sul fronte delle stabilizzazioni del personale docente, invece, si attende ancora il contingente definitivo e la suddivisione regionale. Un tassello fondamentale che condizionerà le operazioni delle prossime settimane. Per quanto riguarda le supplenze, il cronometro è già scattato: la piattaforma informatizzata è stata presentata ai sindacati e dal 16 luglio, alle 14:00, si potranno inoltrare le istanze. Un appuntamento che migliaia di precari attendono con ansia, consapevoli che ogni minuto può fare la differenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo e supplenze, il conto alla rovescia è partito: ecco a cosa fare attenzione

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