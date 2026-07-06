Il tuo Pixel è sempre più lento? Disattiva queste 5 impostazioni e tornerà veloce come prima

Disattivare cinque impostazioni su uno smartphone può migliorare la velocità. Tra queste, le app in background, le notifiche non essenziali, le funzioni di localizzazione, le sincronizzazioni automatiche e le animazioni di sistema. Questa operazione può ridurre il carico sulla memoria e sulla CPU, rendendo il dispositivo più reattivo. Non è necessario reinstallare o aggiornare il sistema operativo, basta intervenire nelle impostazioni di sistema per ottenere un miglioramento immediato.

Pensiamoci bene: quante volte abbiamo assistito, impotenti, al nostro smartphone che da alleato brillante si trasforma in un pachiderma impantanato? Eppure, dietro le quinte della lentezza, si nasconde una partita più sottile. Nel momento in cui i Google Pixel cercano di inseguire giganti come Huawei, Honor e persino Motorola, la vera domanda non riguarda solo la tecnologia, ma qualcosa di più profondo: cosa trasforma davvero un telefono da esausto a rinato? C’è una chiave segreta, sepolta tra le impostazioni e le abitudini digitali? Cronache di un rallentamento annunciato: il puzzle della memoria breve. Noi tutti conosciamo la storia: un Pixel nuovo di zecca (anche il 10a, copia conforme del 9a) che fila veloce e senza intoppi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Google Pixel Freezing March 2026 Update Bug Explained

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