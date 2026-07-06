Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica si colloca a 0,1440 € per kilowattora a oggi, 6 luglio 2026. Nella giornata precedente, 5 luglio, il prezzo ha oscillato tra un minimo di 0,0987 € e un massimo di 0,1053 € per kWh.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 06 Luglio 2026, si attesta a 0,1440 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 05 Luglio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0987 €kWh e il massimo di 0,1053 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, mentre le fasce serali hanno registrato i valori più elevati. Per la giornata di oggi, il prezzo orario più basso si è verificato alle ore 15 con 0,1223 €kWh, mentre il picco massimo si è registrato alle ore 21 con 0,1746 €kWh. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com