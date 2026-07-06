il party esclusivo di madonna a londra per lanciare il suo nuovo album confessions ii il video di amicait

(askanews) – Per lanciare il suo nuovo album Confessions II, Madonna è stata protagonista di un party esclusivo a Londra. Il nuovo album su etichetta Warner Records è composto di 16 brani prodotto principalmente da Madonna e Stuart Price ed è un disco tangibile che celebra l’emozione della pista da ballo abbracciandone al contempo il fascino misterioso. GUARDA LE FOTO Sex by Madonna: le foto di Meisel in mostra con Saint Laurent. Madonna ha riassunto il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone One Step Away: «La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio». 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Amica.it - Il party esclusivo di Madonna a Londra per lanciare il suo nuovo album "Confessions II". Il video di Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madonna, TikTok & iHeartRadio Team Up for Massive Confessions II Celebration

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Con un party a Londra Madonna lancia il nuovo album "Confessions II"

Leggi anche: “Confessions II”, esce il nuovo album di Madonna

Temi più discussi: Madonna, il super party a Londra; Madonna Confessions II: la release party ufficiale dell'album sbarcherà in un club della capitale; Con un party a Londra Madonna lancia il nuovo album Confessions II.

Il party esclusivo di Madonna per lanciare Confessions IIMadonna ha riassunto il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone One Step Away: La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è s ... amica.it

nuova foto di Connor Storrie al Madonna Club Confessions After Party reddit

Madonna riaccende la febbre dance: il nuovo album Confessions II riscrive il passato e manda un messaggio a chi la dava finitaCon Confessions II, la pop star icona mondiale torna alle sonorità che l'hanno resa un'icona: tra nostalgia, collaborazioni e un inno alla pista da ballo. libero.it