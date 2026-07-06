Il Newcastle ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Sandro Tonali al Tottenham Hotspur, definendola la seconda operazione più remunerativa nella storia del club. Il centrocampista, arrivato dal Milan tre anni fa, lascia la squadra inglese. La società ha ringraziato il giocatore per il contributo fornito durante il suo periodo in maglia Magpies. La trattativa si è conclusa con un accordo economico che ha soddisfatto entrambe le parti.

"Il centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al Tottenham Hotspur". Inizia così il comunicato dei Magpies che salutano l'ex Milan dopo tre anni. "La cifra non rivelata del trasferimento rappresenta la seconda somma più alta mai incassata per un giocatore nella storia del Newcastle United - si legge ancora nella nota -. Sandro lascia St. James' Park dopo aver collezionato 110 presenze con la maglia del club, segnando dieci gol in tutte le competizioni.Il ventiseienne, arrivato dal Milan nell'estate del 2023, lascia il club dopo aver conquistato importanti trofei a Newcastle. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Newcastle saluta Tonali: "La seconda cessione più remunerativa nella storia del club"

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Why Newcastle Could Be Selling Sandro Tonali At The Wrong Time

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