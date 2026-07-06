il napoli punta natali ma resta aperta la pista gatti

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un difensore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa di Allegri. Dopo che Gila ha scelto il Milan, il club ha concentrato le proprie attenzioni su altri nomi. Tra questi, si parla di Natali, mentre la possibilità di acquistare Gatti rimane aperta. Le trattative sono in corso, ma nessuna ufficialità è stata comunicata.

Continua il lavoro del Napoli alla ricerca di un difensore da inserire nella rosa di Allegri. Sfumato Gila, ormai vicinissimo al Milan, l’attenzione del club partenopeo si sposta su altri obiettivi. Dopo i quasi certi addii a Gila e Khalaili, restano chiare le altre piste che il Napoli deve seguire per non perdere il passo. Nella shortlist della difesa Natali piace tanto da pensare di andare oltre la semplice richiesta di informazioni, ma non è mai da dimenticare Gatti, insieme con gli altri nomi. Una valutazione diversa, certo, ma sicuramente d’aiuto per Allegri. Che su Dodò, invece, non avrebbe dubbi: la Fiorentina non chiede la luna – 15-20 milioni la cifra che metterebbe d’accordo tutte le parti? – ma da quel lato il Napoli ha già tre pedine considerando i quinti: Di Lorenzo, Mazzocchi, ovviamente anche Politano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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