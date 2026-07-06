il mondiale delle grazie

La Fifa ha revocato la sanzione a Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, espulso con un cartellino rosso diretto durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia. L’espulsione è avvenuta dopo un pestone ai danni di un avversario, che ha portato all’espulsione immediata. La decisione di grazia è stata annunciata poche ore dopo la partita, che gli Stati Uniti hanno vinto con il risultato di 3-1.

La Fifa concede la grazia a Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia per un pestone ai danni di Muharemovic. L’espulsione era ingiusta perché saltando Balogun era caduto involontariamente sulla caviglia del difensore, su questo non ci piove, e non si dica che il Var avrebbe potuto fare meglio perché proprio dopo la revisione, l’arbitro brasiliano Raphael Claus aveva espulso l’americano. Di errori così se ne vedono a grappoli, mentre la revoca della conseguente giornata di squalifica è una novità assoluta. Non era mai accaduto nella storia dei Mondiali. Ed è quantomeno singolare... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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