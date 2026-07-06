Il Gps fa scattare il blitz a Morengo | i carabinieri recuperano due biciclette

Un segnale GPS ha portato i Carabinieri a Morengo, dove sono state recuperate due biciclette rubate. La traccia ha condotto le forze dell'ordine da Naz Sciaves, in provincia di Bolzano, fino alla località bergamasca. Nessun arresto è stato effettuato e le biciclette sono state sequestrate. La ricerca è partita da un sistema di localizzazione utilizzato per rintracciare i mezzi rubati.

Una traccia GPS ha guidato i Carabinieri da Naz Sciaves in provincia di Bolzano fino al cuore della Bergamasca, a Morengo. È grazie al sistema di localizzazione satellitare che i militari sono riusciti a recuperare una e-bike d’ingente valore, rubata la sera del 21 maggio scorso in un parcheggio a Peschiera del Garda, il cui furto veniva denunciato ai locali Carabinieri dal titolare di una struttura alberghiera. La bicicletta rubata fa parte di un numero cospicuo di bici che l’albergo è solito prendere a noleggio per metterle a disposizione della clientela. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio del 12 giugno 2026, quando il segnale satellitare ha circoscritto con precisione la posizione del mezzo all’interno di una corte abitativa disposta su più livelli, in via Umberto I a Morengo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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