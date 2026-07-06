Il glamour hollywoodiano è stato protagonista al Madison Square Garden per le nozze dell’anno quello tra la principessa del pop e Travis Kelce

Al Madison Square Garden si è svolto il matrimonio tra la cantante pop e un giocatore di football. La sposa ha indossato un abito Dior e un velo bianco, con capelli raccolti e pelle perfetta. Le sue amiche hanno scelto look molto luminosi, creando un’atmosfera glamour e sofisticata.

Il glamour hollywoodiano è stato protagonista al Madison Square Garden per il matrimonio dell’anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce. Se la sposa ha optato per una impalpabile creazione di Dior e un beauty look classico, con capelli raccolti sotto il velo bianco e carnagione impeccabile, le sue migliori amiche hanno puntato sulla luminosità. Stiamo parlando d i Gigi Hadid e Selena Gomez, che per le nozze hanno scelto abiti scintillanti e make-up e acconciatura vintage. Gigi Hadid in rosa scintillante per il matrimonio di Taylor Swift. Gigi Hadid, accompagnata da Bradey Cooper, ha scelto un abito dal taglio a sirena rosa acceso tempestato di glitter, cui ha abbinato i nuovissimi capelli scalati (il suo hair sylist li ha ribattezzati “ love layers ”) acconciati in morbide onde e riga laterale. 🔗 Leggi su Amica.it

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