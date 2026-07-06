Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, la linea ferroviaria è stata interrotta tra Ponte al Pino e Campo Marte. Durante i lavori, i viaggiatori sono stati costretti a scendere dai treni e utilizzare navette sostitutive. Sono stati installati cartelli informativi lungo il percorso e il servizio di trasporto alternativo ha causato disagi e ritardi. La circolazione ferroviaria è ripresa nel primo pomeriggio di venerdì 10 luglio.

Dalla mattina di lunedÃ¬ 6 alle 4 di venerdÃ¬ 10 luglio câ??Ã¨ da fronteggiare lâ??interruzione della circolazione ferroviaria, per consentire lo smontaggio del vecchio cavalcaferrovia di Ponte al Pino Ponte al Pino, ci siamo: Ã¨ arrivato il giorno di mettere alla prova la macchina organizzativa che dovrÃ affrontare l'emergenza causata dall'interruzione della linea ferroviaria a causa dei lavori al ponte dalla mattina di lunedÃ¬ 6 alle 4 di venerdÃ¬ 10 luglio. Alla stazione di Campo di Marte il flusso dei passeggeri Ã¨ continuo. I treni regionali e dell'Alta velocitÃ scaricano centinaia di pendolari e viaggiatori che, appena usciti dal sottopasso, vengono accolti da decine di addetti di Ferrovie dello Stato, facilmente riconoscibili dalle pettorine rosse, impegnati a fornire indicazioni sia in italiano sia in inglese. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Il D-day di Ponte al Pino: i viaggiatori scendono a Campo Marte e inizia l'odissea tra cartelli e navette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Chiusura Ponte al Pino, scatta il piano per lo stop dei treni tra Santa Maria Novella e Campo di Marte: navette, divieti, deviazioni, assistenza ai passeggeriTra il 6 e il 9 luglio, la chiusura di Ponte al Pino a Firenze comporta lo stop dei treni tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte.

Ponte al Pino, lavori: treni sospesi tra Campo di Marte e Rifredi fino al 9 luglio. Giani: “Emergenza nazionale, verificate orari”Tra lunedì 6 e giovedì 9 luglio 2026, i treni tra Campo di Marte e Rifredi saranno sospesi a causa di lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

Temi più discussi: Firenze, treni sospesi per lavori su Ponte al Pino: l'appello di Giani; Treni in ritardo, Salvini al contrattacco: Abbiamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ma è vero?; Treni lenti tra Milano e il Sud in estate 2026: 3 ore di viaggio in più per i lavori a Firenze, Cosa sapere [date, linee, alternative e rimborsi]; Perché a luglio i treni ad alta velocità tra Roma e Milano ci metteranno quasi sei ore.

Gli americani non stanno bene come le persone nei paesi simili - le lacune della rete di sicurezza degli Stati Uniti emergono nei dati globali reddit

Lavori Ponte al Pino, rallentamenti a Campo di Marte. Ma situazione sotto controlloSul fronte dei passeggeri dei treni è attivo dalle ore 8 il piano della protezione civile ... msn.com

Ponte al Pino, via ai lavori: stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi. L’appello: Verificare gli orariIl presidente Giani e l'assessore Boni: È un’emergenza nazionale. Abbiamo raccomandato a chi può di fare smart working. Saranno giorni di grande difficoltà per la Toscana ... intoscana.it