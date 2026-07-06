Una folla di persone con foulard rossi e magliette bianche, spesso macchiate di vino rosso, si è radunata nel centro di Pamplona per assistere al “chupinazo”. Questo evento consiste nel lancio di un razzo pirotecnico dal balcone del municipio e dà il via ai festeggiamenti di San Firmino.

R oma, 6 lug. (askanews) – Una grande folla con foulard rossi e maglietta bianca (spesso macchiata da vino rosso) si è radunata nel centro di Pamplona, nel nord della Spagna, per assistere al “chupinazo”, il lancio di un razzo pirotecnico dal balcone del municipio che segna l’inizio dei festeggiamenti di San Firmino. Leggi anche › Ferragosto all’italiana: tra tradizioni, feste e sagre iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Pamplona il “chupinazo” dà il via alla festa di San Firmino iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il "chupinazo" è il lancio di un razzo pirotecnico dal balcone del municipio che segna l'inizio dei festeggiamenti di San Firmino.

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