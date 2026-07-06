Tappa d’eccezione a Giugliano per Paulo Azzi. Il calciatore brasiliano del Monza ha fatto visita al salone "AP Parrucchieri" in via Santa Rita da Cascia per rinnovare il suo look. Ad accoglierlo l'hair stylist Agostino Palumbo, che ha curato l'immagine dell'atleta con la solita maestria. Grande la soddisfazione espressa dal professionista giuglianese: «Ospitare un campione come Paulo è stato un vero onore e un orgoglio per l'intera comunità». Una giornata speciale che unisce il grande calcio allo stile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Il calciatore brasiliano Paulo Azzi sceglie “AP Parrucchieri” a Giugliano per il suo look

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La popstar sceglie un total look dorato per sostenere il marito A$AP Rocky sul red carpet del Tribeca Festival Rihanna ha indossato un total look dorato per accompagnare il marito sul red carpet del Tribeca Festival.

Giugliano, “D’Alterio Parrucchieri Hair design” in via Palumbo festeggia 60 Anni di attivitàD’Alterio Parrucchieri Hair Design in via Palumbo a Giugliano celebra 60 anni di attività.

Temi più discussi: Calciomercato Palermo, Cerchione - Frenata dei rosanero nella trattativa per Paulo Azzi; Palermo, la telenovela Azzi sembra andare per le lunghe: il punto; Calciomercato Palermo, Cerchione - Attesa lunedì la decisione dei rosanero per Azzi: non filtra ottimismo; Non solo Zappa per il Monza, occhio ad un giocatore del Como.

MODENA CALCIO, MERCATO IN ATTESA: AZZI RESTA UN OBIETTIVOIl Modena continua a seguire con attenzione la situazione di Paulo Azzi, anche se al momento tutto resta fermo. Il brasiliano potrebbe anche decidere di giocarsi le proprie possibilità in Serie A con ... tvqui.it

Calciomercato Palermo, Cerchione - Attesa lunedì la decisione dei rosanero per Azzi: non filtra ottimismoL'esterno brasiliano è stato sottoposto quest'oggi ad un nuovo consulto, a seguito della rimozione del busto dopo l'intervento di rimozione dell'ernia tra le vertebre L4-L5 ... forzapalermo.it