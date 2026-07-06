Il Partito Democratico degli Stati Uniti si sposta verso sinistra, con un aumento di figure legate ai Democratic Socialists of America. Questa svolta preoccupa alcuni membri del partito, che temono che il sostegno a queste figure possa indebolire il partito stesso. La strategia di alcuni socialisti americani di voler salvare i Democratici rischia di avere l’effetto opposto, mettendo a repentaglio la coesione interna e le chances di vittoria alle elezioni.

Il Partito democratico americano vira sempre più a sinistra. Da mesi, si registra infatti un’ascesa di figure legate ai Democratic Socialists of America: pensiamo alla vittoria di Zohran Mamdani l’anno scorso alle elezioni comunali della Grande Mela o alla recente affermazione di vari candidati a lui legati nel corso delle ultime primarie parlamentari dem a New York e in Colorado. Si tratta di una dinamica che preoccupa le alte sfere del Partito democratico: queste ultime temono infatti che tale spostamento a sinistra possa alienare all’Asinello le simpatie del voto moderato, compromettendo così le sue chances di riconquistare la Camera dei rappresentanti alle Midterm di novembre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il bluff dei socialisti americani: vogliono salvare i dem, ma rischiano di affondarli

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