I Rolling Stones hanno ricordato Amy Winehouse, paragonando la perdita della cantante a un addio a Billie Holiday. Il primo incontro tra la band e Winehouse risale al 2007, quando si esibirono insieme sul palco di un festival sull’Isola di Wight. La band ha espresso il suo rammarico per la scomparsa prematura dell’artista, sottolineando il forte legame avuto con lei. La memoria di Winehouse è stata evocata durante un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui momenti condivisi.

Risale al 2007 il primo incontro tra Rolling Stones ed Amy Winehouse, quando la band di Mick Jagger e l’artista condividevano il palco del festival sull’ Isola Di Wight. Il leggendario gruppo rock renderà omaggio alla voce britannica con il nuovo album, Foreign Tongues nel quale sarà presente una cover di You Know I’m No Good. Il venticinquesimo lavoro in studio degli Stones vedrà la luce il prossimo 10 luglio e vanta tra gli ospiti Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, insieme a registrazioni realizzate con il compianto Charlie Watts. La cantante, scomparsa tragicamente nel luglio di quindici anni fa a soli 27 anni, era particolarmente legata a Ronnie Wood. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Rolling Stones ricordano Amy Winehouse: “Perderla è stato come dire di nuovo addio a Billie Holiday”

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The Rolling Stones Reveal Amy Winehouse Cover on New Album Foreign Tongues

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