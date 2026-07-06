I pericoli del mare Autopsia su Strazzella | era nuotatore esperto

Oggi è stato effettuato l’esame autoptico sulla salma di un uomo di 78 anni, deceduto mentre nuotava lungo la scogliera del molo sud. La vittima, residente nella zona, era considerata un nuotatore esperto. L’incidente è avvenuto nella mattina di sabato, durante un’attività di routine in mare. L’autopsia si è concentrata sulle cause del decesso, senza ulteriori dettagli sui possibili fattori che abbiano contribuito alla tragedia.

Oggi all’obitorio di San Benedetto l’esame autoptico sulla salma di Michele Strazzella, il pensionato di 78 anni di San Benedetto, che nella mattina di sabato ha perso la vita in mare mentre stava facendo la solita nuotata lungo la scogliera del molo sud. La magistratura ascolana, dopo il rinvenimento della salma incastrata fra gli scogli, avvenuta verso le 22 della sera per opera dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona, ha messo la salma a disposizione ed ha incaricato un medico legale che dovrà eseguire l’autopsia. L’uomo era solito fare una nuotata dalla spiaggia davanti allo chalet Bacio dell’Onda fino alla punta del molo sud munito di pinne e boa segna sub. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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