L’Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato che gli algoritmi usati nelle piattaforme digitali per catturare l’attenzione dei bambini rappresentano un rischio per la loro salute e sviluppo. Secondo l’organizzazione, i contenuti e le tecnologie progettate per aumentare il coinvolgimento possono avere effetti dannosi, senza specificare quali. La preoccupazione riguarda soprattutto l’impatto a lungo termine sui minori, esposti a ambienti digitali che sfruttano strategie di persuasione e dipendenza.

“Il nostro ambiente digitale non solo promette benefici di vasta portata, ma comporta anche gravi rischi per la salute e lo sviluppo dei bambini”. È il potente messaggio, riguardante in particolare social media e Intelligenza artificiale generativa, diffuso in queste ore dal presidente francese Emmanuel Macron e dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus. – Notizie.com In tutto il mondo, secondo Macron e Ghebreyesus, l’infanzia viene riprogrammata dalle tecnologie digitali che plasmano il modo in cui i giovani imparano, giocano e si connettono. “ Il nostro compito non è celebrare o condannare la tecnologia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “I nostri figli non sono cavie”: l’allarme dell’Oms sugli algoritmi progettati per catturare l’attenzione a scapito della salute

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