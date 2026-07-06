I Minions hanno perso appeal?

I risultati al box office di Minions & Monsters sono alquanto deludenti, nonostante sia di gran lunga il miglior film della saga di Cattivissimo Me. Il motivo? Forse il pubblico si è stancato. Numeri alla mano, una domanda: il franchise dei Minions sta iniziando a perdere la sua storica presa sul pubblico? Sebbene Minions & Monsters, il prequel ambientato nella Hollywood degli anni '20 appartenente all'universo d'animazione di Cattivissimo me, si sia piazzato in cima alle classifiche del botteghino durante il weekend americano del 4 luglio, i risultati commerciali non hanno rispecchiato le aspettative della vigilia, nonostante il film sia stato accolto positivamente dalla critica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Minions & Monsters Movie Review (HD)

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Sicuramente l'ho interpretato come Jamie Tartt contro i Minions che lasciano Universal oggi. reddit