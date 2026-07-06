Un giovane uomo queer vive in un paese arabo senza nome nel romanzo d’esordio di Saleem Haddad, “Ultimo giro al Guapa”. Il libro, pubblicato nel 2016 da Edizioni eo, racconta la sua quotidianità e le sfide legate all’identità in un contesto di repressione. La narrazione si concentra sulla vita personale e sulle difficoltà di esprimere la propria sessualità in un ambiente ostile.

L’acclamato romanzo d’esordio di Saleem Haddad, Ultimo giro al Guapa (Edizioni eo 2016), seguiva la vita di un giovane uomo queer in un paese arabo senza nome. Come suggerisce il titolo, il suo nuovo lavoro affronta le tracce psicologiche lasciate dalla politica, dalla storia e dalle ferite personali: i segni che la marea imprime nelle vite delle persone. Ma parla anche di come gli incontri con l’arte ci trasformino. Il romanzo sovrappone memoria e traumi individuali e collettivi lungo l’arco di molti anni. Gran parte della vicenda è ambientata nel 2014, mentre lo Stato islamico stringe la sua morsa sull’Iraq, ma comincia molto prima. Nell’inverno del 1925 l’artista Haj Akram, ex ufficiale dell’impero ottomano, viene catturato e imprigionato dal governo di Atatürk. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Compro TUTTI i libri scelti dai miei follower al Salone del Libro 2026

Argomenti più discussi: Premio Letterario Internazionale Mondello 2026; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; I libri scelti da Internazionale.

[Off-Topic] Free Chat Friday || July 3, 2026 reddit

Pisa book festival, scelti i 10 finalisti del premio per i traduttoriDalla narrativa al reportage, con le voci di autori internazionali: sono dieci i finalisti della 6/a edizione del Pisa translation awards, il riconoscimento che ogni anno premia le migliori traduzioni ... ansa.it