I 17 Miliardi per le armi Fratoianni attacca Meloni | Soldi sottratti a sanità e scuola

Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, si apre una polemica politica sulle decisioni di bilancio del governo. Un esponente dell’opposizione ha dichiarato che il governo sta pianificando di destinare 17 miliardi di euro in spese militari nei prossimi due anni. La critica sostiene che queste risorse vengono sottratte a settori come sanità e scuola. La questione riguarda le priorità di spesa pubblica in vista dell’incontro internazionale.

Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, scoppia la polemica politica sulle scelte di bilancio del governo Meloni. “La realtà è che Meloni e il suo governo si preparano a portare al vertice Nato di domani la dote di altri 17 miliardi di euro di spese militari nei prossimi due anni”, scrive Fratoianni. “Un’enormità sottratta alla sanità, alla scuola e agli stipendi, soprattutto in tempi di scarsità di risorse”. Secondo l’esponente dell’opposizione, dietro il dibattito sulle relazioni con l’amministrazione Trump si nasconderebbe un atteggiamento di sudditanza. “Dietro il paravento delle chiacchiere e dei dibattiti sulle relazioni con Trump e con gli Usa, rimane il comportamento servile del governo italiano nei confronti di Trump. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte attacca il Governo: “Le armi sottraggono fondi a sanità e scuolaL'ex premier ha criticato il governo, sostenendo che l'aumento della spesa militare sottrae risorse a settori come sanità e scuola.

Il piano di Meloni per spendere altri 6,5 miliardi in armi in due anni: «Anche senza i soldi dell’Europa»Il governo ha annunciato un piano per aumentare la spesa militare di 6,5 miliardi di euro in due anni, senza fare affidamento sui fondi europei.

Temi più discussi: L’impegno di Meloni alla Nato: 17 miliardi in più in due anni; Meloni e i 17 miliardi per placare Trump. Crosetto: L’Italia rispetta gli impegni; Nato, Meloni al vertice dirà sì a Trump per spendere altri 17 miliardi in armi: secondo Bonelli (Avs) sono soldi tolti a scuola, sanità e aumenti stipendi; NATO (senza USA) fornirà aiuti militari per 70 miliardi a Kiev.

Meloni puntava tutto sulle mossette, i sorrisetti e gli scodinzoli. Invece il coso col pennacchio vuole 17 miliardi di spesa in armi. Dove mai li troverà? E poi: basterà a ricucire col padrone? Che sta già puntando su un altro brocco truccato? #ByeMeloni x.com

Meloni e i 17 miliardi per placare Trump. Crosetto: L’Italia rispetta gli impegniIl governo si presenta ad Ankara promettendo nuove spese di difesa entro il 2028. Il problema sono le risorse economiche. Le opposizioni: La destra trova i soldi per le armi ma non per la salute. Sc ... editorialedomani.it

AWS nomina Anduril come fornitore preferito di Edge per la sicurezza nazionale reddit

L’impegno di Meloni alla Nato: 17 miliardi in più in due anniLa premier martedì porterà ad Ankara la promessa di un incremento delle spese militari dello 0,55% del Pil entro il 2028 ... repubblica.it