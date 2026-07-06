In House of the Dragon una frase pronunciata davanti alle persone sbagliate può trasformarsi in una condanna. Il terzo episodio della terza stagione lo dimostra ancora una volta, regalando uno dei confronti più duri visti finora. Il terzo episodio della nuova stagione di House of the Dragon cambia gli equilibri tra Corlys Velaryon e Rhaenyra. Steve Toussaint spiega cosa si nasconde dietro la clamorosa accusa rivolta alla regina e perché il suo personaggio fosse disposto ad affrontarne qualsiasi conseguenza. La rottura con Rhaenyra nasce da una richiesta rimasta senza risposta L'episodio segna un punto di svolta nel rapporto tra la regina Rhaenyra Targaryen e Corlys Velaryon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, Steve Toussaint spiega la scelta pericolosa di Corlys: "Non teme la morte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

House Of The Dragon's Steve Toussaint Reveals Insane Wig Cost

Notizie e thread social correlati

House of the Dragon 3×02, Emma D’Arcy spiega il finale shock su Rhaenyra e AlicentNel secondo episodio della terza stagione di House of the Dragon, Emma D’Arcy ha commentato il finale che ha coinvolto Rhaenyra e Alicent.

House of the Dragon 3, si riaccende la guerra per il Trono di SpadeLa guerra per il Trono di Spade sta per riprendere, annunciata da segnali di scontri tra fazioni rivali.

Argomenti più discussi: House of the Dragon – Il riassunto completo delle prime due stagioni della serie!; House of the Dragon-Sale e Mare, Fuoco e Sangue su Sky Atlantic.

Steve Toussaint: ‘I fan di House of the Dragon pensavano che stavo uscendo con il mio co-protagonista’ reddit

House of the Dragon 3, Steve Toussaint spiega la scelta pericolosa di Corlys: Non teme la morteIn House of the Dragon una frase pronunciata davanti alle persone sbagliate può trasformarsi in una condanna. Il terzo episodio della terza stagione lo dimostra ancora una volta, regalando uno dei con ... movieplayer.it

Quanto è difficile essere un bravo sovrano? La terza puntata di House of the Dragon 3 ce lo mostraDopo aver eliminato Hightower ed essersi ripresa Approdo del Re, Rhaenyra deve governare un regno allo sbando. Il risultato? Un episodio con poca azione, ma tanta sostanza: anticipazioni e recensione ... msn.com