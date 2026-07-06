Il ritorno del principe Harry in Gran Bretagna ha alimentato tensioni pubbliche tra lui e il padre. Si sono verificati scontri verbali e accuse pubbliche, segnando un'inedita escalation tra i due. La situazione ha generato un forte interesse mediatico, con commenti e analisi sui rapporti familiari e le conseguenze per la famiglia reale. La disputa si svolge in un contesto di crescente attenzione da parte dei media e del pubblico, senza che siano stati resi noti dettagli specifici delle ragioni alla base del conflitto.

Lo psicodramma che accompagna il ritorno del principe Harry in Gran Bretagna sta scivolando rapidamente verso i confini della farsa. Il secondogenito di re Carlo e di Lady Diana è atteso domani a Londra, per una visita nata sotto i peggiori auspici dopo la sofferta e acrimoniosa decisione di lasciare a casa, almeno per la prima parte del soggiorno, la consorte e i figli. Nelle ultime ore, però, la tensione è montata alle stelle a causa di una velenosa e indecorosa guerra di comunicati incrociati tra l’entourage del duca di Sussex e Buckingham Palace, avente come oggetto la sistemazione logistica del principe. La giornata si era aperta con l’annuncio ufficiale dello staff di Harry, secondo cui il principe sarebbe stato ospitato direttamente tra le mura di Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Harry e Carlo, scoppia guerra micidiale tra padre e figlio: mai successo così. Scandalo

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