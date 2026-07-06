La coppia vip ha cancellato tutti i post sui social e ha rimosso le foto condivise. Dopo le nozze extralusso e la nascita di due figli, si sono allontanati pubblicamente. Da settimane non si vedono più insieme e il silenzio alimenta le speculazioni sulla fine della relazione. I fan si chiedono se si tratti di una crisi passeggera o di una rottura definitiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Da settimane il mondo del gossip continua a interrogarsi sul futuro di una delle coppie più seguite dei social. Indizi, movimenti sospetti e silenzi hanno alimentato le speculazioni, tanto che in molti si stanno chiedendo se la relazione sia arrivata davvero al capolinea oppure se si tratti soltanto di un momento complicato destinato a rientrare. Le indiscrezioni si rincorrono senza sosta e, nelle ultime ore, sono tornate a occupare il centro dell’attenzione. A riaccendere i dubbi è stato il magazine Chi, secondo cui “diversi utenti hanno notato che dal profilo Instagram della vip sarebbero scomparse tutte le fotografie che la ritraevano insieme al marito”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha cancellato tutto”. Fine della coppia vip, addio dopo nozze extralusso e due figli

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Alérgico a las mujeres: ¡este CEO frío se obsesionó conmigo, su becaria, con solo un beso!

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“Si sono sposati oggi!”. La coppia vip fa tutto in gran segreto: “Ha officiato lei, famosissima”Due personaggi noti hanno celebrato il loro matrimonio in modo riservato, con una cerimonia a cui hanno partecipato solo poche persone.

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