Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato circa 250.000 persone, diventando uno degli eventi più affollati nella musica italiana. L’evento, durato diverse ore, ha raccolto un grande pubblico e ha generato numerose discussioni sui social e tra i partecipanti. Tra le curiosità emerse, alcuni presenti hanno condiviso sui social foto e dettagli di ciò che è successo durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza incidenti rilevanti.

Il concerto dei record di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare di sé anche a distanza di ore dalla sua conclusione. L’evento, che ha radunato circa 250mila spettatori, è entrato nella storia della musica italiana non solo per i numeri straordinari, ma anche per le tante curiosità emerse tra il pubblico presente. Sui social, infatti, stanno circolando numerosi video che hanno catturato momenti particolari vissuti durante la serata, alimentando la curiosità dei fan. Tra emozioni, cori e immagini diventate virali, alcuni filmati hanno attirato più attenzione di altri. In mezzo alle migliaia di persone che hanno cantato ogni brano del cantautore romano, c’era infatti una presenza che non è passata inosservata e che ha immediatamente scatenato i commenti degli utenti, soprattutto tra chi segue da anni la vita privata dell’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Guardate chi c’era…”. Ultimo, beccata così tra i 250mila al concerto dei record

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Roma, il concerto dei record: in 250mila per Ultimo – La direttaA Roma si è tenuto il più grande concerto a pagamento nella storia della musica italiana, con 250mila persone presenti.

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