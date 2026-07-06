Graduatorie Nazionali AFAM | elenchi docenti aggiornati al 2 luglio 2026

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato le Graduatorie Nazionali AFAM aggiornate al 2 luglio 2026, con l'Avviso 6518. Le liste riflettono le immissioni in ruolo e le rinunce dell'anno accademico 2025-2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha reso pubbliche le Graduatorie Nazionali AFAM, aggiornate e corrette al 2 luglio 2026. Il documento arriva con l'Avviso 6518 e tiene conto delle immissioni in ruolo e delle rinunce dell'anno accademico 20252026. Gli elenchi riguardano i docenti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e restano il punto di riferimento per le assunzioni nel comparto.Graduatorie Nazionali AFAM ancora valideLe Graduatorie Nazionali AFAM sono organizzate secondo i vecchi settori artistico disciplinari e non secondo il D.M. 128 del 12 febbraio 2025. Quel decreto ha ridotto i SAD da 296 a 127, ma gli elenchi mantengono la struttura precedente. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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