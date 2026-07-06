Le scuole polo sono state designate come punti di riferimento per la valutazione delle domande nelle graduatorie GPS 2026. Dopo la chiusura delle presentazioni il 16 marzo, gli uffici territoriali iniziano a esaminare le istanze con il supporto di queste scuole. È possibile presentare reclami sulle valutazioni, mentre le scuole polo aiutano a gestire il grande numero di candidati e a garantire l’imparzialità dei punteggi.

Conclusa la fase di presentazione delle istanze lo scorso 16 marzo, le graduatorie GPS 2026 entrano nel vivo. Gli uffici territoriali avviano ora la valutazione domande avvalendosi del supporto operativo fornito dalle scuole polo per gestire efficacemente l'elevato flusso di candidati e assicurare l'imparzialità del punteggio.Il ruolo delle scuole polo nella valutazione domandeIn conformità con l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, gli uffici scolastici provinciali hanno la facoltà di affidare l'analisi delle istanze a determinati istituti scolastici, definiti scuole polo. Questa procedura è finalizzata a prevenire disparità di giudizio e a rispettare le tempistiche di pubblicazione, specialmente per le classi di concorso che hanno registrato un numero critico di partecipanti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie GPS 2026: elenco scuole polo delegate alla valutazione, possibile presentare i reclami [Aggiornato al 6 Luglio]

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Graduatorie GPS 2026: chi entra, chi rischia l'esclusione e quando escono

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