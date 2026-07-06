Graduatorie ATA 24 mesi | ecco le graduatorie provvisorie 10 giorni per i reclami Aggiornato al 6 Luglio
Le graduatorie ATA 24 mesi sono state pubblicate negli uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale con almeno due anni di servizio nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Sono disponibili le graduatorie provvisorie, con un termine di 10 giorni per presentare eventuali reclami. La pubblicazione riguarda tutto il territorio nazionale e interessa i candidati che hanno maturato il requisito richiesto.
Le graduatorie ATA 24 mesi stanno uscendo in questi giorni negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio nei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Si tratta, per ora, di elenchi provvisori: prima di diventare definitivi devono passare al vaglio di eventuali reclami presentati dagli interessati. Chi nota un errore nel proprio punteggio o nella propria posizione ha una finestra temporale precisa per farsi sentire, e conoscerla bene evita di perdere l'occasione di correggere la propria posizione in vista dell'anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare
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