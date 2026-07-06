Graduatorie ATA 24 mesi | ecco le graduatorie provvisorie 10 giorni per i reclami Aggiornato al 6 Luglio

Notizia in breve

Le graduatorie ATA 24 mesi sono state pubblicate negli uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale con almeno due anni di servizio nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Sono disponibili le graduatorie provvisorie, con un termine di 10 giorni per presentare eventuali reclami. La pubblicazione riguarda tutto il territorio nazionale e interessa i candidati che hanno maturato il requisito richiesto.