GPS 2026 150 preferenze | perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docentiit

Dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale ministeriale POLIS Istanze OnLine. Si tratta di un passaggio decisivo: non basta indicare tante scuole per aumentare le possibilità di nomina. Conta soprattutto scegliere quali sedi inserire, in quale ordine e quali incarichi si è realmente disposti ad accettare. Una lista compilata senza criterio può portare a scelte poco strategiche, preferenze sprecate o sedi difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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Supplenze 2026/27 (150 preferenze), domanda dal 16 luglio: posto orario algoritmo e sanzioni. Le novità illustrate dal Ministero. Il Punto di Chiara CozzettoLa domanda per l'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto sarà aperta dal 16 al 29 luglio. In vista dell'avvio della procedura, il Ministero dell'Istruzione ha presentato alle organizz ... orizzontescuola.it

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