gp promossi e bocciati gp gran bretagna 2026 silverstone docente iniquo manda dietro la lavagna chi non lo merita

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto una netta divisione tra chi è riuscito a qualificarsi e chi è stato escluso. Silverstone è stato criticato come un circuito ingiusto, che penalizza chi non lo merita. La gara, disputata nel weekend, ha evidenziato come alcuni piloti siano stati favoriti o sfavoriti dalle caratteristiche del tracciato. La competizione si è conclusa con risultati che riflettono, come negli esami universitari, promossi e bocciati tra i partecipanti.

Luglio è storicamente uno dei mesi consacrati agli esami universitari. Molti appelli si tengono in questo periodo dell’anno. Dunque, il tema dei promossi e bocciati resta d’attualità, potendo essere applicato anche a quanto visto nel Gran Premio di Gran Bretagna di F1, disputatosi nel weekend appena passato agli archivi. PROMOSSI. LECLERC Charles (Ferrari) – Il successo ottenuto in Inghilterra è quanto mai provvidenziale per permettergli di uscire dalla spirale negativa nella quale era finito. Imporsi fa sempre bene. Riuscirci su una pista dove tutti aspettavano il compagno di squadra, che dal punto di vista delle prestazioni lo aveva scavalcato, vale doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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