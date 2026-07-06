Oggi dichiararsi di sinistra è considerato un tabù e un gesto anacronistico. Secondo alcuni, i valori di sinistra sono ormai visti come contraddittori e difficili da sostenere in un contesto politico e sociale in evoluzione. La percezione diffusa è che gli ideali tradizionali di sinistra siano stati indeboliti o compromessi, portando a una certa diffidenza verso l’identificazione con questa area politica. La questione riflette un mutamento nelle opinioni pubbliche e nelle dinamiche politiche attuali.

di Susanna Stacchini Viviamo in un tempo in cui sposare gli ideali della sinistra è diventato un tabù. Dichiararsi di sinistra è qualcosa di anacronistico. Oggi si valorizza e si ricerca il centro, qualunque e chiunque esso sia. Ecco che io non posso che sentirmi un pesce fuor d’acqua. Mi sono sempre riconosciuta nei valori della sinistra, valori che non ho mai abbandonato. Un progetto politico che miri a costruire un mondo più giusto e meno diseguale non può prescindere da tali principi. Negli anni però, sono passata dall’entusiasmo alla disillusione. Oggi, se pur con i dovuti distinguo, troppi partiti millantano solo di far capo al centro sinistra, a partire da Italia viva fino al Pd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli ideali di sinistra sono tabù: forse perché oggi lì si vive di contraddizioni

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