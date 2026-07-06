Due portieri argentini, entrambi con il nome Martinez, sono noti per aver protetto il portiere Messi durante le partite. Uno di loro, soprannominato Dibu, ha ricevuto questo nome perché, da bambino, i compagni dicevano che somigliasse a un personaggio di cartone animato. Entrambi sono intervenuti con parate e gol per difendere il portiere durante le gare, contribuendo a mantenere la squadra in partita.

Il suo destino di portiere speciale era scritto nel soprannome: Dibu è il diminutivo di dibujo, disegno, perché quando era molto giovane i compagni dell’Independiente dicevano assomigliasse a un cartone animato. Nella vita di tutti i giorni in realtà Emiliano Martinez è un uomo qualunque, come Peter Parker. Ma i guanti dell’Argentina e le tempie pitturate di albiceleste gli trasmettono superpoteri inspiegabili, trasformandolo in Spiderman. Dopo l’ultima parata decisiva, contro il sognatore Sidny Cabral di Capoverde nel secondo supplementare, quarantamila tifosi spaventati hanno intonato un coro tutto per lui. Omaggiavano il salvatore della patria, il complemento di Lionel Messi, l’ultimo aggiustamento sulla strada della qualificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli angeli dell'Argentina: così i due Martinez proteggono Messi con parate e gol

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