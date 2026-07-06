Giugliano prende forma il primo Pride | oggi l’assemblea pubblica evento atteso a settembre

Oggi si è svolta un’assemblea pubblica a Giugliano per discutere della prima edizione del Pride, prevista per il 26 settembre. Si tratta di un evento che si sta organizzando in città, con l’obiettivo di promuovere diritti e inclusione. La manifestazione prenderà forma nelle prossime settimane, con dettagli ancora da definire.

Prende il via il percorso che porterà alla prima edizione del Giugliano Pride, manifestazione che, secondo indiscrezioni, dovrebbe svolgersi il 26 settembre in città. Il primo appuntamento è in programma oggi, lunedì 6 luglio, con un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza. L'incontro si terrà alle 18 nella sala eventi della Libreria Claudio, in piazza Gramsci, e rappresenta il momento inaugurale del progetto promosso dal comitato organizzatore. L'obiettivo è coinvolgere associazioni, cittadini e realtà del territorio nella costruzione condivisa dell'evento. L'invito degli organizzatori è rivolto a chiunque voglia partecipare al confronto e contribuire all'organizzazione della manifestazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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