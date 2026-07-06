Mercoledì 8 luglio alle 17:30 si terrà un evento a Gioia Sannitica dedicato a “Resto al Sud 2.0” e al progetto Rete, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità a giovani e imprese. L’iniziativa fa parte delle attività di valorizzazione territoriale promosse dal progetto “Non Solo Parco”. L’appuntamento si svolgerà presso una sede locale e mira a presentare strumenti di sostegno e sviluppo per il territorio.

Prosegue il percorso di valorizzazione e sviluppo del territorio promosso dal progetto “Non Solo Parco”. Mercoledì 8 luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Gioia Sannitica (Piazza Municipio), si terrà la Giornata Impresa, un appuntamento dedicato all’occupazione giovanile, all’autoimprenditorialità e alle opportunità di crescita per il tessuto economico locale. Nel corso dell’incontro saranno presentati “Resto al Sud 2.0”, l’incentivo destinato ai giovani che intendono avviare o consolidare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno, e il Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Gioia Sannitica presenta “Resto al Sud 2.0” e il progetto Rete: nuove opportunità per giovani e imprese

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