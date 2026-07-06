Geolier ha registrato Napoli è casa tua come marchio È lo slogan dei concerti al Maradona nel 2027

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Geolier, NAPOLI È CASA TUA: 6 date allo Stadio Maradona, 3 già sold out

Video Geolier, NAPOLI È CASA TUA: 6 date allo Stadio Maradona, 3 già sold out

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Geolier nel 2027 si esibirà esclusivamente al Maradona con “Napoli è casa tua”Nel 2027, Geolier si esibirà solo allo Stadio Diego Armando Maradona con il concerto “Napoli è casa tua”.

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Temi più discussi: Geolier raddoppia, sei date allo stadio Maradona nel giugno 2027; Geolier ha registrato Napoli è casa tua come marchio. È lo slogan dei concerti al Maradona nel 2027; Geolier trascina Napoli duettando con 50 Cent a sorpresa. Poi l'annuncio: Tutti a casa mia qui al Maradona per tre concerti nel 2027 - IL VIDEO; Geolier raddoppia a Napoli: nuova data allo Stadio Maradona il 27 giugno 2026.

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