Gabriele Govoni lancia sedie e spacca telecamere a Temptation Island | scampata la squalifica per un dettaglio

Gabriele Govoni ha lanciato sedie e rotto telecamere durante una registrazione di Temptation Island. Il suo gesto ha attirato l’attenzione, mentre si scagliava contro le attrezzature presenti. La produzione ha deciso di non squalificarlo, anche se la decision si è basata su un dettaglio non specificato. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, generando reazioni di sorpresa tra gli spettatori.

Protagonista assoluto è Gabriele Govoni, fidanzato di Sara Palumbieri, immortalato in un momento di rabbia incontrollata che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nel filmato d’anteprima, Gabriele segue le orme di molti fidanzati che lo hanno preceduto nel programma, perdendo completamente il controllo e sfogando la propria frustrazione sulla mobilia del villaggio dei fidanzati. Bottigliette lanciate, sedie scaraventate con violenza e, particolare ancora più grave, alcune telecamere andate completamente distrutte. “ Devo uscire! Spacco tutto, anche le telecamere. Ho spaccato tutto “, urla nel video che sta circolando sui social. La scena ha immediatamente scatenato le reazioni degli spettatori online, molti dei quali hanno espresso indignazione per il comportamento del concorrente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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