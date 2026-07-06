È stato segnalato un furto di Fentanyl presso l’Ospedale Israelitico. In risposta, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha convocato per martedì 7 luglio un incontro a Palazzo Chigi. La riunione si concentrerà sulla verifica dell’attuazione del Piano anti-fentanyl, con l’obiettivo di migliorare le misure di prevenzione e di controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato per martedì 7 luglio a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull’attuazione del Piano anti-fentanyl, con l’obiettivo di rafforzare l’attuazione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione e dei controlli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La riunione è stata convocata in seguito all’episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso un ospedale romano. All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno. Che cos’è il Fentanyl. Il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico, domani nuova riunione a Palazzo Chigi

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