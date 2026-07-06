Funerali di Khamenei la salma in processione per le strade di Teheran | milioni di persone già dall’alba Striscioni contro Trump

La salma di Khamenei è stata portata in processione per le strade di Teheran, con milioni di persone già dall’alba. La cerimonia coinvolge anche i quattro membri della sua famiglia. Questa è la terza giornata di funerali per l’ayatollah ucciso il 28 febbraio in un attacco congiunto di Usa e Israele. Striscioni contro Trump sono stati esposti lungo il percorso. La folla si è radunata in modo massiccio per rendere omaggio.

Ha preso il via a Teheran la processione funebre per il defunto leader supremo dell’ Iran, Ali Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia. Milioni di persone si sono radunate in strada per partecipare a questo terzo giorno di cerimonia per l’ayatollah ucciso da un attacco congiunto Usa-Israele il 28 febbraio. Come riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, le celebrazioni sono iniziate intorno alle 10 ora locale, con i veicoli che trasportavano la sua salma e quelle dei suoi familiari. Ma la folla aveva iniziato a raccogliersi già a partire dalle 5 del mattino per seguire il feretro. I partecipanti, vestiti di nero, hanno portato bandiere rosse e quella di Hezbollah, oltre a striscioni e cartelli con l’immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Lautan Pelayat di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Iran Berduka

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