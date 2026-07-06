Il padre di Francesca Tucci ha espresso il suo dolore e ha chiesto giustizia dopo la morte della figlia, avvenuta all’ospedale Cardarelli di Napoli. La ragazza di 24 anni è deceduta dopo aver subito due interventi chirurgici. Vincenzo Tucci ha dichiarato di essere distrutto e ha invocato risposte sul decesso. La giovane era di Afragola e il suo caso ha suscitato attenzione.

Invoca giustizia, Vincenzo Tucci, il padre di Francesca Antonia Tucci, la ragazza di Afragola morta a 24 anni dopo un intervento all’ospedale Cardarelli di Napoli. Non un intervento salvavita, ma un’operazione programmata e in intra moenia. La procura ha aperto un’inchiesta e, come atto dovuto, risultano indagati tre medici. Si attendono i risultati dell’autopsia. Chi era Francesca Antonia Tucci L'intervento La difesa della famiglia Tucci Il funerale di Francesca Tucci Il dolore del padre, Vincenzo Tucci Chi era Francesca Antonia Tucci Francesca Antonia Tucci, di Afragola in provincia di Napoli, aveva 24 anni e studiava Giurisprudenza. Per raggiungere la laurea le mancavano solo due esami. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francesca Tucci morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo due interventi, lo sfogo del padre: "Distrutto"

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Naples Hospital Death: Why did 24-year-old die after surgery

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