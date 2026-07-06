Forbidden Fruit le anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2026
Da lunedì 6 luglio 2026, torna in onda su Canale 5 la serie turca Forbidden Fruit, ora alla quarta stagione. La programmazione proseguirà con le ultime due stagioni ancora da trasmettere, offrendo nuovi episodi fino al 10 luglio. La serie, molto seguita, continua a essere proposta nel palinsesto estivo della rete. Nessuna modifica alla programmazione è stata annunciata, e la trasmissione proseguirà secondo il calendario stabilito.
Lunedì 6 luglio 2026 riprenderà una nuova settimana in compagnia di Forbidden Fruit. La serie tv turca è arrivata alla sua quarta stagione e Canale 5 ha ancora altre due stagioni complete da trasmettere. Complessivamente la dizi ha 499 puntate da 45 minuti nella sua versione internazionale, in Italia nella sua trasmissione dal lunedì al venerdì, Canale 5 divide ulteriormente le puntate con una durata di circa 20 minuti. Prima di scoprire quello che ci aspetta dal 6 al 10 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a Forbidden Fruit. L'incontro fortuito a cena tra Yildiz, Halit, Sahika, Kaya, Nihal, Ender e Caner è stato un disastro, soprattutto per colpa di Ender che ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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