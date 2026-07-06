Lunedì 6 luglio 2026 riprenderà una nuova settimana in compagnia di Forbidden Fruit. La serie tv turca è arrivata alla sua quarta stagione e Canale 5 ha ancora altre due stagioni complete da trasmettere. Complessivamente la dizi ha 499 puntate da 45 minuti nella sua versione internazionale, in Italia nella sua trasmissione dal lunedì al venerdì, Canale 5 divide ulteriormente le puntate con una durata di circa 20 minuti. Prima di scoprire quello che ci aspetta dal 6 al 10 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a Forbidden Fruit. L'incontro fortuito a cena tra Yildiz, Halit, Sahika, Kaya, Nihal, Ender e Caner è stato un disastro, soprattutto per colpa di Ender che ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2026

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