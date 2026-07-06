Lunedì 6 luglio 2026 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity ci sarà un nuovo lungo pomeriggio in compagnia delle serie tv turche. Alle 14.10 ci sarà Forbidden Fruit seguito alle 14.45 da Far Away, infine alle 16.45 ci sarà Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Ender e Caner sono andati al ristorante dove sapevano sarebbero stati Sahika e Kaya, si sono uniti a loro anche Yildiz e Halit. La cena è stata un disastro con Ender che ha perso il controllo. Zehra ha fatto degli investimenti con Mert. Halit ha scoperto che Yildiz ha venduto l'argenteria. A Far Away Cihan e Alya hanno salvato Zeynep, la ragazza che era stata mandata per fargli avere un figlio ma che lui ha respinto, che rischiava di esser uccisa dal padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 6 luglio

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FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

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