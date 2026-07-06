Forbidden fruit 4 replica puntata 6 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 6 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming. Nella scena, Yildiz rivela ad Asuman che Halit ha reagito con calma alla sua bugia sulla vendita dell’argenteria. Questa reazione porta Yildiz a credere che lui sia innamorato di lei.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 6 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Yildiz racconta ad Asuman che Halit ha reagito con calma alla sua bugia sulla vendita dell’argenteria, e questo la porta a pensare che lui sia profondamente innamorato di lei. Nel frattempo, Sahika continua a organizzare la festa di compleanno di Kaya e invita anche Kerim, Halit e Yildiz, con l’obiettivo di creare tensioni e irritare Ender. Halit, nel frattempo, fa pedinare di nascosto Yildiz e cerca di ottenere l’affidamento del bambino. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 37 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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