Fiumicino in Darsena arriva Tina The Best

Nella serata del 7 luglio, nell’ambito della rassegna Sere d’Estate Fiumicino in Darsena 2026, si esibirà Tina The Best, tribute band dedicata a Tina Turner. L’evento prevede musica dal vivo e si svolge nella zona portuale di Fiumicino. La band si esibirà in un concerto che rievoca le canzoni della cantante statunitense. La serata è parte di un programma estivo che propone appuntamenti musicali nella Darsena.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – si prepara a vivere una nuova serata di musica dal vivo in Darsena. Martedì 7 luglio 2026, nell’ambito della rassegna Sere d’Estate Fiumicino in Darsena 2026, salirà sul palco Tina The Best, tribute band dedicata a Tina Turner. Il gruppo porterà al pubblico uno spettacolo pensato per rendere omaggio a una delle artiste più iconiche della musica internazionale, riproponendo alcuni dei brani più celebri del repertorio della cantante statunitense. Una serata all’insegna dell’energia, del ritmo e delle grandi canzoni che hanno segnato intere generazioni. Sul palco la voce sarà quella di Myriam Bocciarelli,... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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