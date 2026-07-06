Fisco sempre più controlli sui conti correnti | queste le operazioni più a rischio

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui conti correnti, con un sistema più sofisticato e capillare. Non sono previste nuove modalità di verifica, ma vengono rafforzate le tecniche esistenti attraverso incroci di dati finanziari, fiscali e patrimoniali. I controlli si concentrano su alcune operazioni considerate a maggior rischio, senza modificare le procedure di base. La strategia mira a individuare movimenti sospetti o non giustificati nei conti bancari.

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I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui movimenti bancari stanno diventando ancora più sofisticati e capillari. Non verranno aggiunte nuove forme di controllo ma quelle già esistenti saranno rafforzate da un sistema basato sull’incrocio di dati finanziari, fiscali e patrimoniali. L’obiettivo dell’Ente è individuare eventuali redditi non dichiarati o incongruenze tra quanto dichiarato al Fisco e i movimenti effettivi sui conti correnti. In questo quadro, ogni operazione bancaria rischia di essere oggetto di accertamento se non adeguatamente giustificata. Il principio alla base dei controlli: la presunzione bancaria. Il funzionamento del sistema si basa su un principio preciso: i versamenti e gli accrediti sul conto possono essere considerati redditi imponibili se il contribuente non dimostra il contrario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Fisco, controlli su prelievi e versamenti: quali operazioni sono a rischio

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