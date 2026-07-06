Gli adolescenti hanno disegnato una città ideale lunga 90 metri, popolata da supereroi che riflettono i loro sogni e caratteristiche. La città è stata realizzata presso il complesso degli Innocenti a Firenze. Il progetto coinvolge i giovani nella creazione di un’immagine urbana che rappresenta le loro aspirazioni e visioni future. La realizzazione si inserisce in un’iniziativa che coinvolge i ragazzi nel processo creativo e urbanistico.

Firenze, 6 luglio 2026 – Una città ideale lunga novanta metri, abitata da supereroi che hanno il volto, i sogni e le qualità dei ragazzi che l’hanno immaginata. Un manifesto collettivo nato da parole, desideri e caratteri tipografici impressi su carta. Impronte di mani trasformate in immagini blu, accompagnate da pensieri personali, tracce intime e irripetibili di presenza. Sono le “Voci emergenti” esposte fino al 13 settembre al Museo degli Innocenti, in contemporanea con la mostra fotografica dedicata a Hugo Suissas. Le opere sono state realizzate da ragazze e ragazzi adolescenti coinvolti nei progetti “Ecosistema Giovani” e “DesTEENazione Firenze”, che vedono la partecipazione diretta del Consorzio Co&So e della Cooperativa Il Girasole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, agli Innocenti la città ideale disegnata dagli adolescenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Firenze, oltre 200 persone a ‘Una sera agli Innocenti’. I premiati

Il Museo degli Innocenti di Firenze festeggia 10 anni e si apre gratuitamente alla città e ai turistiIl Museo degli Innocenti di Firenze compie dieci anni e si apre gratuitamente alla città e ai turisti.

Temi più discussi: Firenze, oltre 200 persone a ‘Una sera agli Innocenti’. I premiati; Firenze, consegnati i Nocentini, tra i premiati la principessa Charlène di Monaco; Firenze, l'Istituto degli Innocenti premia il capo della Polizia Pisani, Enel Cuore e la principessa Charlène di Monaco per l'impegno per i più fragili; Firenze, oltre 200 persone a ‘Una sera agli Innocenti’. I premiati.

Firenze, l'Istituto degli Innocenti premia il capo della Polizia Pisani, Enel Cuore e la principessa Charlène di Monaco per l'impegno per i più fragiliSono stati più di 220 i partecipanti all'ultima edizione dell'annuale cena benefica Una sera agli Innocenti, organizzata lo scorso 30 giugno dall'Istituto degli Innocenti e dalla Fondazione Istituto ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, oltre 200 persone a 'Una sera agli Innocenti'. I premiatiConsegnati i Nocentini, il riconoscimento che ogni anno l'Istituto assegna a persone, associazioni ed enti che si sono distinti per l'impegno al servizio della società civile e delle persone più fragi ... msn.com