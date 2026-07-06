, 6 luglio 2026. Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 6 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il leader “centrista” e sindaco di Benevento Clemente Mastella sono alcuni degli ospiti della quarta puntata di “Filorosso”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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