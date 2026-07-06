Filippo Bisciglia replica alle voci sul parrucchino tirandosi i capelli | Sono i miei ho solo sbagliato pettinatura - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conduttore ha risposto alle voci sul suo aspetto capillare pubblicando un video su TikTok, in cui si mostra insieme al parrucchiere. Dopo aver ricevuto meme e ironie sui social, ha detto che i capelli sono i suoi e ha attribuito il problema a una pettinatura sbagliata. La risposta è arrivata dopo che alcuni utenti avevano ipotizzato l'uso di un parrucchino durante la trasmissione.

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Il conduttore chiarisce il suo look su TikTok con il parrucchiere dopo meme e ironie social Filippo Bisciglia sceglie l'ironia per chiudere le polemiche nate attorno al look dei suo capelli a Temptation Island, che ha portato alcuni utenti a pensare che avesse il parrucchino. Dopo i commenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Filippo Bisciglia replica alle voci sul parrucchino tirandosi i capelli: "Sono i miei, ho solo sbagliato pettinatura" - VIDEO
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