FC 26 celebra Podolski 95 | l’analisi sulla SBC dell’idolo tedesco

Il passo d’addio di una leggenda: Lukas Podolski “Fine di un’era” arriva su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette in scena un tributo doveroso e nostalgico a uno dei mancini più devastanti e amati del calcio moderno. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Lukas Podolski, che celebra il suo ritiro dalle scene con una pazzesca versione speciale Fine di un’era da 95 di OVR. Siamo di fronte a un monumento della nazionale tedesca, ricostruito nel gioco con statistiche balistiche fuori parametro e una potenza di tiro che promette di bucare le mani di qualsiasi portiere.... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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