FC 26 celebra Podolski 95 | l’analisi sulla SBC dell’idolo tedesco
Alle 19:00, nel menu di Ultimate Team, è stato inserito un aggiornamento dedicato a Lukas Podolski, che si congeda dal gioco con una SBC speciale. La sfida richiede di completare vari obiettivi per ottenere la sua card 95, celebrando il suo ruolo di attaccante mancino. La presenza di questa SBC segna il saluto ufficiale del calciatore nel videogioco.
Il passo d’addio di una leggenda: Lukas Podolski “Fine di un’era” arriva su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette in scena un tributo doveroso e nostalgico a uno dei mancini più devastanti e amati del calcio moderno. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Lukas Podolski, che celebra il suo ritiro dalle scene con una pazzesca versione speciale Fine di un’era da 95 di OVR. Siamo di fronte a un monumento della nazionale tedesca, ricostruito nel gioco con statistiche balistiche fuori parametro e una potenza di tiro che promette di bucare le mani di qualsiasi portiere.... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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