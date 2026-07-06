Fare l’insegnante in Italia cinque falsi miti da sfatare una volta per tutte | la realtà è molto più complessa di quanto si creda

Gli insegnanti italiani lavorano circa 24 ore settimanali e svolgono attività extrascolastiche non retribuite. La figura professionale non ha tre mesi di vacanza, ma circa 200 giorni di presenza complessiva. Lo stipendio medio è inferiore rispetto ad altre professioni con responsabilità analoghe. Le percezioni di un carico di lavoro leggero e di guadagni elevati sono errate. La realtà mostra una professione con impegni più intensi e responsabilità maggiori di quanto si creda.

“Tre mesi di vacanza”, “18 ore a settimana”, “stipendio troppo alto per quello che fanno”. Sono i luoghi comuni che accompagnano da sempre la figura dell’insegnante in Italia. Ma quanto c’è di vero? E soprattutto, perché continuiamo a ripetere questi stereotipi mentre migliaia di cattedre restano vuote e sempre meno giovani scelgono questa professione? Proviamo a fare chiarezza anche grazie al reel pubblicato da Torcha su YouTube sfatando una volta per tutte i cinque miti più diffusi sul lavoro dei docenti È probabilmente il luogo comune più radicato. La scuola chiude a giugno e riapre a settembre, quindi gli insegnanti sono in ferie per tre mesi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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