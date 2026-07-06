Far Away replica puntata 6 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 6 luglio, sono disponibili in streaming su Video Mediaset gli episodi 29 e 30 della soap turca Far Away. La replica di questi due episodi è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 e ora può essere rivista online. La piattaforma permette di seguire gli episodi in qualsiasi momento, offrendo un accesso immediato alle puntate trasmesse.

Doppio appuntamento oggi – lunedì 6 luglio – la soap turca Far Away. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 29 e 30 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya. Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Sahin va in ospedale per controllare come sta Nare e Alya gli permette di restare un po’ in stanza con lei. Sahin si sente in colpa per quello che è successo a Nare. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away 40 Episodio anticipazioni - Alya va a trovare Mine contro la volontà di Cihan

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Oddio ma domani ci sarà LA puntata (non cagatemi il cazzo dicendo che sto spoilerando perché tanto sappiamo tutti che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui lei accetta il matrimonio) #FarAway x.com

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